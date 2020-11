Rudy Giuliani e l’imbarazzo della tinta che cola | colpa del mascara per capelli?

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 20 novembre 2020) Rudy Giuliani, ex sindaco di New York e avvocato personale di Donald Trump, durante una conferenza stampa ricca di teorie cospirazioniste contro Trump, si è trovato inavvertitamente in una situazione di imbarazzo. E non per le bugie che stava proferendo. Mentre discuteva con fervore, forse per l’ansia causata dalle sue dichiarazioni mendaci, o per le luci forti e il calore dello spazio chiuso in cui si trovava, ha iniziato a sudare e insieme al sudore sul suo volto si è visto colare all’altezza delle basette fin giù al collo la tinta capelli. Un episodio di malfunzionamento della beauty routine che ha reso l’evento molto comico, tanto che il conduttore americano Jimmy Kimmel ha commentato: «è stata la parte migliore della conferenza, sembrava che Giuliani stesse facendo la tinta lì sul posto!»