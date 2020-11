Oppo: presentato il Full-Path Color Management System (Di venerdì 20 novembre 2020) Oppo presenta ufficialmente il suo Full-Path Color Management System. il primo sistema di gestione del Colore per Android a supportare l’intera gamma DCI-P3 e la profondità di Colore a 10 bit di acquisizione, memorizzazione e visualizzazione. Oppo ha annunciato oggi che il rilascio ufficiale di Full-Path Color Management System coinciderà con il rilascio della sua nuova serie di smartphone di punta del 2021, Find X3. Il Full-Path Color Management System di Oppo è il primo sistema di gestione del Colore per Android a supportare ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 20 novembre 2020)presenta ufficialmente il suo. il primo sistema di gestione dele per Android a supportare l’intera gamma DCI-P3 e la profondità die a 10 bit di acquisizione, memorizzazione e visualizzazione.ha annunciato oggi che il rilascio ufficiale dicoinciderà con il rilascio della sua nuova serie di smartphone di punta del 2021, Find X3. Ildiè il primo sistema di gestione dele per Android a supportare ...

Oppo presenta ufficialmente il suo Full-Path Color Management System. Sarà adottato per la prima volta nella serie OPPO Find X3 nel 2021.

Oppo presenta i suoi primi auricolari TWS con cancellazione del rumore

Oppo ha annunciato i suoi nuovi auaricolari true wireless con cancellazione attiva del rumore: si chiamano Oppo Enco X e sono stati realizzati in collabora ...

