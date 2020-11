NEVE in pianura a novembre. Non evento raro, persino il Buran in passato (Di venerdì 20 novembre 2020) Sembra paradossale da dire, ma la NEVE in Val Padana a metà novembre non è o non dovrebbe essere un evento meteo così eccezionale. Eppure negli ultimi anni, di certo nell’ultimo decennio, la NEVE stenta davvero a vedersi, tanto che bisogna arrivare almeno a inizio dicembre. Tre anni fa abbiamo avuto una piccola eccezione, con la comparsa di NEVE su alcune aree pianeggianti dell’Emilia. Per il resto, ormai ci abbiamo fatto l’abitudine al fatto che la NEVE ha difficoltà a farsi vedere in pianura prima di dicembre. In realtà, escludendo il periodo recente, i casi del passato insegnano che non sono certo così rare le nevicate a quote molto basse e in pianura a fine novembre, specie al Nord e sulle regioni adriatiche ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 20 novembre 2020) Sembra paradossale da dire, ma lain Val Padana a metànon è o non dovrebbe essere unmeteo così eccezionale. Eppure negli ultimi anni, di certo nell’ultimo decennio, lastenta davvero a vedersi, tanto che bisogna arrivare almeno a inizio dicembre. Tre anni fa abbiamo avuto una piccola eccezione, con la comparsa disu alcune aree pianeggianti dell’Emilia. Per il resto, ormai ci abbiamo fatto l’abitudine al fatto che laha difficoltà a farsi vedere inprima di dicembre. In realtà, escludendo il periodo recente, i casi delinsegnano che non sono certo così rare le nevicate a quote molto basse e ina fine, specie al Nord e sulle regioni adriatiche ...

