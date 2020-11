LIVE Moto3 | GP Portogallo DIRETTA | Raul Fernandez al top nella FP2

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 novembre 2020) . CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP 14.10 CHE GIRO PER! 1.48.641 per lo spagnolo che è il nuovo leader! 14.08 L’ultimo settore fa la differenza! Il T4 incide oltremodo sul giro. 14.06 Ogura sale al settimo posto, mentre Arenas è al momento 18°. 14.05 Alcoba firma il nuovo best lap in 1.49.253! Masià einseguono. 14.03 Si migliorano Antonelli, Arbolino, Alcoba e Suzuki. 14.01 Albert Arenas si presenta all’ultimo atto con 8 lunghezze su Ai Ogura e 11 su Tony Arbolino. 13.59 Masià riesce a fare la differenza nell’ultimo tratto del tracciato. Lo spagnolo si trova a suo agio nelle ultime due pieghe. 13.56 Il team Leopard detta il passo con Masià e Foggia. Arbolino sale al terzo posto davanti a ...