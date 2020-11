Legge di bilancio, i dubbi sui calcoli del governo con il “trucco”: cosa non torna su 33 miliardi di entrate incerte (Di venerdì 20 novembre 2020) Previsioni basate sui “forse”. La Legge di bilancio che sta per arrivare in Parlamento racchiude cifre ottimiste sui conti pubblici dei prossimi anni di un valore oltre 33 miliardi di euro. Un ammontare che copre larga parte dei conti – la manovra vale complessivamente 40 miliardi – e la cui verità dipenderà unicamente dall’effettiva capacità del governo di attuare determinate misure. In primis quelle del Recovery Fund a sostegno della crisi per la pandemia di Coronavirus. A citare il “trucco” del governo sulla retroazione fiscale (cioè le stime sulle maggiori entrate derivanti dalla manovra) è il quotidiano Domani. Le stime sono di 12,9 miliardi di euro per il 2022 e di 20,5 miliardi di euro per il 2023. Somme a ... Leggi su open.online (Di venerdì 20 novembre 2020) Previsioni basate sui “forse”. Ladiche sta per arrivare in Parlamento racchiude cifre ottimiste sui conti pubblici dei prossimi anni di un valore oltre 33di euro. Un ammontare che copre larga parte dei conti – la manovra vale complessivamente 40– e la cui verità dipenderà unicamente dall’effettiva capacità deldi attuare determinate misure. In primis quelle del Recovery Fund a sostegno della crisi per la pandemia di Coronavirus. A citare ildelsulla retroazione fiscale (cioè le stime sulle maggioriderivanti dalla manovra) è il quotidiano Domani. Le stime sono di 12,9di euro per il 2022 e di 20,5di euro per il 2023. Somme a ...

