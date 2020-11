Juventus-Cagliari | Di Francesco avverte | “Aspettatevi di tutto | vogliamo giocarcela La mia sui bianconeri”

Leggi su mediagol

(Di venerdì 20 novembre 2020) Poco più di ventiquattro ore e sarà.Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico del, Eusebio Di, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro gli uomini di Andrea Pirlo: dalla positività al Covid-19 di Diego Godin, al momento della compagine bianconera, reduce dal pareggio contro la Lazio prima della sosta per gli impegni delle Nazionali."Preparare la partita in dodici ore, con giocatori che non sappiamo in che condizioni arrivano, condiziona sicuramente il. In questo momento ritengo non condivisibili le partite in Nazionale: questo ci dà rabbia, ma anche determinazione per preparare la sfida di domani. Certamente il calendario non aiuta: penso anche alla, a chi è impegnato in Champions League. È impossibile che ...