Juventus-Cagliari, attesa per i tamponi di Godin e Nández (Di venerdì 20 novembre 2020) Il ritorno della Serie A si avvicina, con il match tra Crotone e Lazio – alle ore 15:00 – che aprirà le danze dell’ottava giornata di campionato. La Juventus, dopo la partita delle 18:00 tra Spezia e Atalanta, attende il Cagliari, reduce dalla vittoria con la Sampdoria. Tuttavia, la squadra del presidente Giulini sta vivendo attimi di tensione, dovuti all’emergenza Covid che ha colpito la Nazionale dell’Uruguay. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, cessione di Cristiano Ronaldo: arrivano conferme LEGGI ANCHE: Calciomercato, dalla Spagna sicuri: Dembélé firma con la Juventus Rodrigo Bentancur, centrocampista della JuventusJuventus-Cagliari e l’ansia da Covid: la situazione in casa Cagliaritana Dopo le sfide valide per la qualificazione ai Mondiali ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Il ritorno della Serie A si avvicina, con il match tra Crotone e Lazio – alle ore 15:00 – che aprirà le danze dell’ottava giornata di campionato. La, dopo la partita delle 18:00 tra Spezia e Atalanta, attende il, reduce dalla vittoria con la Sampdoria. Tuttavia, la squadra del presidente Giulini sta vivendo attimi di tensione, dovuti all’emergenza Covid che ha colpito la Nazionale dell’Uruguay. LEGGI ANCHE: Calciomercato, cessione di Cristiano Ronaldo: arrivano conferme LEGGI ANCHE: Calciomercato, dalla Spagna sicuri: Dembélé firma con laRodrigo Bentancur, centrocampista dellae l’ansia da Covid: la situazione in casatana Dopo le sfide valide per la qualificazione ai Mondiali ...

Pietro Anastasi, Franco Causio e David Trezeguet: sono loro i giocatori che hanno segnato maggiormente nei precedenti di Juventus-Cagliari.

