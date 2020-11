Gualtieri apre a FI | ' Ha manifestato una posizione di responsabilità'

(Di venerdì 20 novembre 2020) Il ministro dell'Economia, Ospite a Omnibus su La7, spiega: 'Solecitiamo un confronto tra le forze politiche sullo scostamento di bilancio ma non è in questione un allargamento della maggioranza'

LaStampa : Manovra, Gualtieri apre la trattativa tra Pd e Forza Italia - LaStampa : Gelmini e Polverini vedono il ministro dell’Economia. I 5 Stelle preoccupati: «I dem ci mettono in difficoltà». - LaFATAa5Stelle : RT @ADeborahF: Il ministro @AlfonsoBonafede finalmente ha avuto il coraggio di esprimere parole di disappunto nei confronti di Gualtieri e… - djnembomarcofr1 : RT @ADeborahF: Il ministro @AlfonsoBonafede finalmente ha avuto il coraggio di esprimere parole di disappunto nei confronti di Gualtieri e… - mikedells : RT @ADeborahF: Il ministro @AlfonsoBonafede finalmente ha avuto il coraggio di esprimere parole di disappunto nei confronti di Gualtieri e… -

Ultime Notizie dalla rete : Gualtieri apre

Ipsoa

Dopo l’intervista al regista Giorgio Sangati e il racconto di Lella Costa dedicato a Elsa Morante, Resistenze TEATRALI porta gli spettatori nel “laboratorio dell’attore“ di Elisabetta Pozzi (in foto).Resta aperto, invece, il problema di questi ultimi mesi del 2020, in quanto, come evidenziato dall'Anutel in una lettera al ministro dell'economia Roberto Gualtieri, a normativa vigente non è ...