GFVIP, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo alla resa dei conti: addio definitivo? (Di venerdì 20 novembre 2020) Sono stati giorni agitati per Elisabetta Gregoraci attuale inquilina nella casa del Grande Fratello Vip. La conduttrice ha avuto prima uno scontro con Dayane Mello a causa d Francesco Oppini e poi si è ritrovata a difendersi dalle cattiverie dette sul suo conto da Selvaggia Roma entrata nella casa con l'unica intenzione di fare alterare gli animi degli inquilini ma soprattutto di creare problemi tra i Gregorelli. Arrabbiata con Selvaggia, Elisabetta ha avuto una vera e propria crisi nervosa, è stata sottoposta ad una pressione mediatica non indifferente e i riferimenti esterni sul suo ex marito sono continui ma soprattutto fuori luogo. Quello che più ha infastidito l'ex conduttrice di Made in sud è stato il comportamento di Pierpaolo che non ha ritenuto opportuno prendere le sue parti né tanto meno ...

