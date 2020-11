Coronavirus, l’analisi di Brusaferro: “Riduzione di Rt, ma non dobbiamo cantar vittoria. Ecco perché”. E mostra i grafici (Di venerdì 20 novembre 2020) “L’epidemia si mantiene a livelli critici. Si riduce Rt rispetto alla settimana precedente, però non dobbiamo cantar vittoria”, così il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa al ministero della Salute sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale della Cabina di regia, analizzando l’andamento dell’indice di contagio facendo un confronto con la scorsa settimana. Brusaferro ha mostrato i grafici per far capire perché dobbiamo ancora mantenere alta l’attenzione, mostrando sia i dati dei contagi, comunque in crescita, e soprattutto quelli dell’occupazione dei posti letto che “diffusamente fa dilazionare l’attività programmata per far fronte all’assistenza da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) “L’epidemia si mantiene a livelli critici. Si riduce Rt rispetto alla settimana precedente, però non”, così il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio, alla conferenza stampa al ministero della Salute suldei dati del monitoraggio regionale della Cabina di regia, analizzando l’andamento dell’indice di contagio facendo un confronto con la scorsa settimana.hato iper far capire perchéancora mantenere alta l’attenzione,ndo sia i dati dei contagi, comunque in crescita, e soprattutto quelli dell’occupazione dei posti letto che “diffusamente fa dilazionare l’attività programmata per far fronte all’assistenza da ...

