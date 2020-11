Bergomi: “Io mai dirigente dell’Inter per colpa di…” (Di venerdì 20 novembre 2020) Beppe Bergomi è una bandiera dell'Inter ma mai ha avuto un ruolo dirigenziale. Oggi l'ex capitano nerazzurro ha spiegato il motivo a Cominciamo bene su Radio Nerazzurra: «Per me è finita, nel senso che mi sono messo il cuore in pace. L’ultimo ad averci provato è stato Sabatini. Gli ho detto anche delle incomprensioni del passato, che nascono sempre dalle telecronache. Alla fine, mi ha detto che non c’erano le possibilità e allora mi sono messo il cuore in pace. Chi ci ha provato ancora di più è stato il povero Giacinto Facchetti ma non c’è stato nulla da fare». Bergomi dice la sua su Eriksen: «Il modulo lo condiziona, ne sono convinto anch’io. Per me Eriksen è un “sotto leader”, che ha bisogno di sentirsi coinvolto sennò fa fatica. Però onestamente dal Tottenham avrei preso Son o Kane, non Eriksen. Son se viene all’Inter fa bene. Figurati se ce l’ho ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 20 novembre 2020) Beppeè una bandiera dell'Inter ma mai ha avuto un ruolo dirigenziale. Oggi l'ex capitano nerazzurro ha spiegato il motivo a Cominciamo bene su Radio Nerazzurra: «Per me è finita, nel senso che mi sono messo il cuore in pace. L’ultimo ad averci provato è stato Sabatini. Gli ho detto anche delle incomprensioni del passato, che nascono sempre dalle telecronache. Alla fine, mi ha detto che non c’erano le possibilità e allora mi sono messo il cuore in pace. Chi ci ha provato ancora di più è stato il povero Giacinto Facchetti ma non c’è stato nulla da fare».dice la sua su Eriksen: «Il modulo lo condiziona, ne sono convinto anch’io. Per me Eriksen è un “sotto leader”, che ha bisogno di sentirsi coinvolto sennò fa fatica. Però onestamente dal Tottenham avrei preso Son o Kane, non Eriksen. Son se viene all’Inter fa bene. Figurati se ce l’ho ...

