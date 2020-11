Treno per l’aeroporto di Bergamo nel 2024

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 19 novembre 2020) (Teleborsa) – Se le previsioni indicano il ritorno del traffico aereo ai livelli pre-Covid tra quattro anni, ilregalerà un motivo in più in prospettiva aldi Milano, dove è atteso il collegamento con la rete ferroviaria. Nei giorni scorsi è stata deposito il documento relativo alla valutazione di impatto ambientale per la realizzazione della stazione ferroviaria, che sorgerà sul lato est del terminal. Previsti ben 146 convogli giornalieri, principalmente sulla direttrice da e per Milano Centrale, e in più Milano Porta Garibaldi e Lecco, massimamente concentrati nella fascia tra le 6 del mattino e le 22, con l’aggiunta di 18 corse nelle ore notturne. Il progetto rientra nelle opere legate delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, ma l’auspicio è riuscire a completare i lavori due anni prima. Costo 170 ...