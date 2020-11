Taormina, Rsa impiega in nero 36 dipendenti: multa da 130mila euro (Di giovedì 19 novembre 2020) commenta lapresse Turni di lavoro di 12 ore, niente pause , divieto di parlare con i colleghi: erano le condizioni alle quali erano sottoposti i dipendenti di una casa di riposo di Taormina . Che il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 19 novembre 2020) commenta lapresse Turni di lavoro di 12 ore, niente pause , divieto di parlare con i colleghi: erano le condizioni alle quali erano sottoposti idi una casa di riposo di. Che il ...

MediasetTgcom24 : Taormina, Rsa impiega in nero 36 dipendenti: multa da 130mila euro #taormina - AnsaSicilia : In nero 36 dipendenti in Rsa, multa da 130mila euro. Indagine Guardia di Finanza di Taormina | #ANSA - Pino__Merola : Taormina, impiega in nero 36 dipendenti in una Rsa: multato - anna30048679 : RT @MediasetTgcom24: Taormina, Rsa impiega in nero 36 dipendenti: multa da 130mila euro #taormina - Vivodisogniebas : RT @MediasetTgcom24: Taormina, Rsa impiega in nero 36 dipendenti: multa da 130mila euro #taormina -

Ultime Notizie dalla rete : Taormina Rsa Taormina, Rsa impiega in nero 36 dipendenti: multa da 130mila euro TGCOM In nero 36 dipendenti in Rsa, multa da 130mila euro

(ANSA) - TAORMINA, 19 NOV - I Finanzieri della Compagnia di Taormina hanno scoperto 36 lavoratori in nero impiegati, dal 2016 al 2020, in una Rsa. Dall'inchiesta è emerso che il titolare della ...

Taormina, Rsa impiega in nero 36 dipendenti: multa da 130mila euro

Turni di lavoro di 12 ore, niente pause, divieto di parlare con i colleghi: erano le condizioni alle quali erano sottoposti i dipendenti di una casa di riposo di Taormina. Che il proprietario, per ...

(ANSA) - TAORMINA, 19 NOV - I Finanzieri della Compagnia di Taormina hanno scoperto 36 lavoratori in nero impiegati, dal 2016 al 2020, in una Rsa. Dall'inchiesta è emerso che il titolare della ...Turni di lavoro di 12 ore, niente pause, divieto di parlare con i colleghi: erano le condizioni alle quali erano sottoposti i dipendenti di una casa di riposo di Taormina. Che il proprietario, per ...