Simona Ventura accusata di evasione fiscale | “Non ho colpe”

Leggi su solodonna

(Di giovedì 19 novembre 2020)si difende dall’accusa di essere un evasoree rilascia una dichiarazione spontanea di fronte al giudice, in tribunale. Ecco cosa ha detto durante il processo a suo carico.proprio non ci sta. L’accusa dinon se la vuole sentire addosso, perché pesa su di lei come un macigno ingiusto. Dunque la conduttrice ha voluto fare una dichiarazione spontanea nel processo a Articolo completo: dal blog SoloDonna