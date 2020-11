Sfida virale | risolvi l’indovinello dei tre interruttori e scopri quale accende la lampadina in soffitta

Leggi su virali.video

(Di giovedì 19 novembre 2020) Le sfide virali sono molto diffuse online e ci consentono di mettere alla prova la nostra capacità di logica e di pensiero. Ecco perché sono molto diffuse. Oggi vogliamo quindi proporvene una. È noto come l’enigma dei tre, ed è uno dei più famosi per essere fra i più complessi di tutti. In pochi sanno trovare la soluzione esatta. E tu hai il coraggio di partecipare o no? Sei pronto per metterti alla prova? Allora, da ora in poi, devi prestare molta attenzione a quello che vedi. E devi rispondere a questa semplice domanda:interruttorela luce che abbiamo in? Come possiamore salendo solamente una volta inqual è l’interruttore che accede la? Ecco, per cercare di capirci meglio devi risolvere ...