Sagittario (Di giovedì 19 novembre 2020) Lo statista Winston Churchill, del , diceva di essere sempre pronto a imparare, anche se a volte non gli piaceva prendere lezioni. Ti propongo le sue parole come motto per i prossimi mesi, . Sospetto che il 2021 ti farà... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 19 novembre 2020) Lo statista Winston Churchill, del , diceva di essere sempre pronto a imparare, anche se a volte non gli piaceva prendere lezioni. Ti propongo le sue parole come motto per i prossimi mesi, . Sospetto che il 2021 ti farà... Leggi

sstupidal : RT @EXPLICIVT: Pesci, Bilancia, Sagittario, Gemelli be like: - _hofame__ : allora il mio segno zodiacale è fantastico but alcune tizie della mia classe sagittario fanno vomitare e ho paura d… - eemmatomlinson : perchè ai miei compagni non piace il segno sagittario? sono offesa - la_pausapranzo : SAGITTARIO 19/11: Dovreste ormai provare qualche sensazioni in più nei confronti di una persona, oppure per un prog… - singularfilter : MA IO HO APPENA REALIZZATO CHE SEOKJIN È SAGITTARIO COME ME E COMPIE GLI ANNI SOLO QUALCHE GIORNO DOPO DI ME— -