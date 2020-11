Parma, Nicolussi Caviglia: "Cruyff il mio modello" (Di giovedì 19 novembre 2020) Parma - 'La differenza c'è tra Serie B e Serie A, il Parma è un club di ottimo livello fin già dagli allenamenti, c'è molta concorrenza. Mi aspetto di conquistare sempre più la fiducia dei miei ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 19 novembre 2020)- 'La differenza c'è tra Serie B e Serie A, ilè un club di ottimo livello fin già dagli allenamenti, c'è molta concorrenza. Mi aspetto di conquistare sempre più la fiducia dei miei ...

zazoomblog : Parma Nicolussi Caviglia: «Qui si crede nei giovani» - #Parma #Nicolussi #Caviglia: #crede - sportli26181512 : #Parma, Nicolussi Caviglia: 'Cruyff il mio modello': Il centrocampista in prestito dalla Juve si è presentato in co… - clikservernet : Nicolussi Caviglia: “Cercherò di meritarmi spazio qui a Parma, Cruyff è il mio riferimento” - Noovyis : (Nicolussi Caviglia: “Cercherò di meritarmi spazio qui a Parma, Cruyff è il mio riferimento”) Playhitmusic - - CinqueNews : Caviglia e Sohm: «Parma grande opportunità per crescere» -