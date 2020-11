Napoli, altra tegola: in Nazionale si è infortunato anche Amir Rrahmani (Di giovedì 19 novembre 2020) In casa Napoli non è un buon momento, Hysaj positivo al coronavirus, Osimhen fuori per una lussazione alla spalla, Bakayoko con la febbre alta, David Ospina ancora ai box, a questi si è aggiunto l’infortunio di Rrahmani. Il difensore azzurro si è fermato nella partita di ieri tra Kosovo e Moldavia dopo 20?, non si conosce ancora l’entità precisa dell’infortunio. Il ct del Kosovo Muharrem Sahiti ne ha parlato così ai media locali: “I medici se ne stanno occupando, tuttavia Rrahmani non è un calciatore che si arrende facilmente, questo significa che il suo infortunio non è stato così insignificante”. Foto: Twitter ufficiale Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 19 novembre 2020) In casanon è un buon momento, Hysaj positivo al coronavirus, Osimhen fuori per una lussazione alla spalla, Bakayoko con la febbre alta, David Ospina ancora ai box, a questi si è aggiunto l’infortunio di. Il difensore azzurro si è fermato nella partita di ieri tra Kosovo e Moldavia dopo 20?, non si conosce ancora l’entità precisa dell’infortunio. Il ct del Kosovo Muharrem Sahiti ne ha parlato così ai media locali: “I medici se ne stanno occupando, tuttavianon è un calciatore che si arrende facilmente, questo significa che il suo infortunio non è stato così insignificante”. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

