Meteo ciclonico, venti freddi di burrasca in arrivo. Le zone più colpite (Di giovedì 19 novembre 2020) L’irruzione d’aria fredda di natura polare, che si sta iniziando a gettare sul Mediterraneo, è causa della rapida genesi di un vortice ciclonico sul Tirreno Settentrionale, che poi scivolerà verso sud. L’approfondimento del minimo di pressione determinerà un generale imminente rinforzo dei venti. venti forti su gran parte d’Italia tra venerdì ed il weekendLa ventilazione, richiamata in senso antiorario attorno al vortice, risulterà molto sostenuta, tanto che in alcune zone i venti burrascosi potranno raggiungere punte di raffica superiori ai 100 chilometri orari. Ne deriveranno violente mareggiate sulle coste esposte. Il vento è già adesso in rinforzo di maestrale sulla Sardegna e di tramontana sulle creste alpine e sulla Liguria. Venerdì mattina, con il vortice che si andrà a ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 19 novembre 2020) L’irruzione d’aria fredda di natura polare, che si sta iniziando a gettare sul Mediterraneo, è causa della rapida genesi di un vorticesul Tirreno Settentrionale, che poi scivolerà verso sud. L’approfondimento del minimo di pressione determinerà un generale imminente rinforzo deiforti su gran parte d’Italia tra venerdì ed il weekendLalazione, richiamata in senso antiorario attorno al vortice, risulterà molto sostenuta, tanto che in alcuneburrascosi potranno raggiungere punte di raffica superiori ai 100 chilometri orari. Ne deriveranno violente mareggiate sulle coste esposte. Il vento è già adesso in rinforzo di maestrale sulla Sardegna e di tramontana sulle creste alpine e sulla Liguria. Venerdì mattina, con il vortice che si andrà a ...

29luglio1971 : RT @Umbria24: Previsioni meteo, in arrivo vortice ciclonico: temperature fino a -1 gradi - infoitinterno : Meteo | Vortice ciclonico in arrivo: maltempo, freddo e anche la neve - SettenewsWeb : Dopo il sole e il clima mite di questo inizio settimana, dalla serata di domani, giovedì 19 novembre, è atteso un c… - Umbria24 : Previsioni meteo, in arrivo vortice ciclonico: temperature fino a -1 gradi - PalermoToday : Meteo, vortice ciclonico in arrivo sulla Sicilia nel weekend: piogge e forti venti -