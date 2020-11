Lippi | “Deschamps e Conte già in campo erano allenatori Zidane e Pirlo non me lo sarei aspettato”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 20 novembre 2020) Marcello, ospite di Sky Sport, ha analizzato diversi suoi giocatori e campioni che poi sono diventati grandi. Uomini che già inavevano dimostrato le loro qualità sulla panchina. Queste le sue parole: “Sononto che tanti ragazzi abbiamo intrapreso in maniera vincente la carriera da allenatore.ntissimo non proprio perchè gli anni avanzano ma battute a parte ho avuto il sentore che tanti di loro sarebbero diventati grandi. Uno come Deschamps avrei scommesso che avrebbe fatto l’allenatore, lo era già in. Poi da giovanissimo ha già vinto tutto, arrivò in finale di Champions con il Monaco quando allenava da 2-3 anni, poi ha vinto un Mondiale e non era scontato. Antonioalla sua maniera, era un ...