La Finanza dona al comando dei Vigili del Fuoco 30mila litri di gasolio confiscati

(Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Continua l’opera della Guardia didi Caserta finalizzata a promuovere la destinazione a scopi istituzionali e sociali di beni sottoposti a confisca nell’ambito delle ordinarie attività di contrasto agli illeciti economico-finanziari. Dopo la consegna di oltre 26 miladi alcol etilico, alla Protezione Civile della Campania – task force regionale – Unità di Crisi COVID avvenuta qualche mese fa, nei giorni scorsi ilProvinciale delle Fiamme Gialle ha devoluto adeldi Caserta circa 30.000diper autotrazione sottoposti a confisca dall’Autorità Giudiziaria in quanto oggetto del reato di contrabbando. In particolare, a seguito di un controllo eseguito su un’autocisterna proveniente dalla ...

Continua l'opera della Guardia di Finanza di Caserta finalizzata a promuovere la destinazione a scopi istituzionali e sociali di beni sottoposti a ...