Juventus: contro il Cagliari dopo 3 mesi rientra De Ligt (Di giovedì 19 novembre 2020) Meno due giorni all'inizio di un tour de force pazzesco che vedrà la Juventus in campo in dieci match fino a Natale: si parte sabato sera, quando a Torino arriverà il Cagliari. Mancheranno i leader ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 19 novembre 2020) Meno due giorni all'inizio di un tour de force pazzesco che vedrà lain campo in dieci match fino a Natale: si parte sabato sera, quando a Torino arriverà il. Mancheranno i leader ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus contro Juve-Napoli: l'Uefa assegna il 3-0 per la Romania, altro precedente contro il Napoli Tuttosport Atmosfera da A contro il Milan

Il Milan femminile, secondo in classifica nel campionato di serie A (21 punti) a tre lunghezze dalla capolista Juventus (24), ha già fatto arrivo nelle scorse ore in Romagna. Se, come si confida, i ta ...

Ziliani, frecciata alla Juve sulla svolta della nazionale

Ziliani, in particolare, punta il dito contro Bonucci e Chiellini, ultimi esponenti di un blocco difensivo sempre presente nell’Italia post Germania 2006. “Che sia finalmente finita l’era ferale della ...

