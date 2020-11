Jeda | «Juve-Cagliari? Secondo me finirà con un pareggio»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 19 novembre 2020), ex attaccante del, ha parlato ai microfoni dinews24.com: queste le sue dichiarazioni in vista del match contro la, ex attaccante del, ha parlato ai microfoni dinews24.com: queste le sue dichiarazioni. LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SUNEWS24 Il tuo pronostico perntus-?«Il mio auspicio è quello che vedrebbe ilvittorioso, ma non vorrei portare male e mi auguro solo che i rossoblù facciano una grande partita, ma se dovessi scommettere direi un. Però dico aldi stare attento, perché affrontare lantus in questo momento con Cristiano Ronaldo come ...