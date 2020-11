Iva Zanicchi contagiata a una cresima | “Ci siamo infettati tutti | mio fratello è ancora ricoverato”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 19 novembre 2020) “Ha presenti quei raduni familiari dai quali si raccomanda di tenersi lontani? Abbiamo fatto un raduno familiare, per ladel nipote di mia sorella. Il virus è entrato in casa e ci ha”. Ivaparla così del Covid e di come è rimasta. Lo fa in un’intervista alla Stampa dopo essere stata dimessa dall’ospedale in seguito al contagio da coronavirus. La cantante racconta che il virus ha colpito diversi membri della sua famiglia e “ora sono preoccupata per mioricoverato, che è cardiopatico”. Con il quotidiano ricorda il suo ricovero all’ospedale di Vimercate. Ivasulla lotta al Covid: “Donerò il mio plasma” E a proposito della struttura e dei medici la cantante ha avuto parole bellissime. ...