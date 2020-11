Il videomessaggio di Fico e Casellati alle “generazioni Covid” (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. (askanews) – Un messaggio forte quello che i presidenti di Camera e Senato – Roberto Fico ed Elisabetta Casellati – hanno voluto rivolgere alle “generazioni Covid” dalla prestigiosa Sala della Costituzione in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che quest’anno assume un significato particolare. “La pandemia che ha colpito milioni di persone nel mondo, provocando morte e disagi – ha affermato la presidente del Senato, Elisabetta Casellati – rischia di lasciare segni pesanti anche nel nostro futuro, e non soltanto per la salute e l’economia, ma anche sul piano sociale e antropologico. Domani sui libri i bambini e gli adolescenti che stanno vivendo questo tempo difficile e incerto sono destinati a essere ricordati come ... Leggi su formiche (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. (askanews) – Un messaggio forte quello che i presidenti di Camera e Senato – Robertoed Elisabetta– hanno voluto rivolgeredalla prestigiosa Sala della Costituzione in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che quest’anno assume un significato particolare. “La pandemia che ha colpito milioni di persone nel mondo, provocando morte e disagi – ha affermato la presidente del Senato, Elisabetta– rischia di lasciare segni pesanti anche nel nostro futuro, e non soltanto per la salute e l’economia, ma anche sul piano sociale e antropologico. Domani sui libri i bambini e gli adolescenti che stanno vivendo questo tempo difficile e incerto sono destinati a essere ricordati come ...

