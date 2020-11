Hold Up: come il complottismo seduce le star (e perché è un pericolo anche per noi) (Di giovedì 19 novembre 2020) L’ultima teoria in fatto di cospirazioni sul coronavirus arriva dalla Francia. Un ipotesi di complotto diffusa da Hold Up, controverso film francese che afferma di aver scoperto che il Covid altro non sarebbe che una cospirazione globale delle élite mondiali per tenere sotto scacco i cittadini. Questo lungometraggio ha avuto un sorprendente successo, condiviso e avallato da migliaia di persone tra cui celebrity del calibro di Sophie Marceau, Marion Cotillard e Juliette Binoche, ultime artiste (in ordine di tempo) a sposare bizzarre visioni del mondo. Questo non deve sorprendere più di tanto. perché dietro l’adesione di persone mediamente istruite, informate e famose a teorie cospirazioniste, c’è una precisa ragione psicologica e scientifica. Ma andiamo con ordine. Il caso Hold Up L’emittente televisiva France 24, nell’esaminare le ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 19 novembre 2020) L’ultima teoria in fatto di cospirazioni sul coronavirus arriva dalla Francia. Un ipotesi di complotto diffusa daUp, controverso film francese che afferma di aver scoperto che il Covid altro non sarebbe che una cospirazione globale delle élite mondiali per tenere sotto scacco i cittadini. Questo lungometraggio ha avuto un sorprendente successo, condiviso e avallato da migliaia di persone tra cui celebrity del calibro di Sophie Marceau, Marion Cotillard e Juliette Binoche, ultime artiste (in ordine di tempo) a sposare bizzarre visioni del mondo. Questo non deve sorprendere più di tanto.dietro l’adesione di persone mediamente istruite, informate e famose a teorie cospirazioniste, c’è una precisa ragione psicologica e scientifica. Ma andiamo con ordine. Il casoUp L’emittente televisiva France 24, nell’esaminare le ...

