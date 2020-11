GfVip, Elisabetta fa nero Pierpaolo davanti a tutti (Di giovedì 19 novembre 2020) Dopo la tremenda lite con Selvaggia Roma, Elisabetta ci è andata giù pesante anche con Pierpaolo, mettendolo a confronto con Briatore Gf Vip, Gregoraci su Pierpaolo: “Senza attributi, non come Briatore” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 19 novembre 2020) Dopo la tremenda lite con Selvaggia Roma,ci è andata giù pesante anche con, mettendolo a confronto con Briatore Gf Vip, Gregoraci su: “Senza attributi, non come Briatore” su Notizie.it.

GrandeFratello : Tra Elisabetta e Selvaggia si preannuncia una convivenza tutt'altro che semplice ?? #GFVIP - trash_italiano : 'ELISABETTA È ABITUATA A PIANGERE A DUBAI CHE DA PINO IL PIZZAIOLO' #GFVIP - GrandeFratello : Dayane si ritroverà contro tutti: in particolare, a tenere banco sono i rapporti tesi con Elisabetta che stasera po… - stupidallegriaa : RT @vincycernic95: PAZZESCHE ELISABETTA GREGORACI E STEFANIA ORLANDO NEL VIDEOCLIP DI PRISONER IN USCITA A MEZZANOTTE #GFVIP - veneredirimmel_ : RT @Ilovetrashh: *Parlando del possibile prolungamento*: Tommaso: “Se non finisce il quattro abbandono.” Elisabetta: “Io ti seguo. France… -