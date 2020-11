Doc – Nelle tue mani, stasera in onda la puntata finale. Luca Argentero: “Ma non finisce qui” (Di giovedì 19 novembre 2020) stasera andrà in onda l’ultimo appuntamento con ‘Doc – Nelle tue mani’, la fiction di Rai 1 con Luca Argentero che racconta la vera storia di Pierdante Piccioni, medico di Pavia che nel 2013 ha perso la memoria dopo un grave incidente stradale. Ma, assicura lo stesso Argentero, la storia non finisce qui. “Sono felice per come è andata e non sono triste perché questo non è un addio, è un arrivederci. Stanno scrivendo gli episodi della nuova stagione: Doc. Nelle tue mani continua”, ha detto l’attore a Repubblica. “Doc” è la serie dei record di ascolto e di gradimento, una vera rivelazione per la Rai: l messa in onda era iniziata nel marzo scorso ma poi, a causa dell’epidemia di Covid, la produzione era ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020)andrà inl’ultimo appuntamento con ‘Doc –tue’, la fiction di Rai 1 conche racconta la vera storia di Pierdante Piccioni, medico di Pavia che nel 2013 ha perso la memoria dopo un grave incidente stradale. Ma, assicura lo stesso, la storia nonqui. “Sono felice per come è andata e non sono triste perché questo non è un addio, è un arrivederci. Stanno scrivendo gli episodi della nuova stagione: Doc.tuecontinua”, ha detto l’attore a Repubblica. “Doc” è la serie dei record di ascolto e di gradimento, una vera rivelazione per la Rai: l messa inera iniziata nel marzo scorso ma poi, a causa dell’epidemia di Covid, la produzione era ...

clikservernet : Doc – Nelle tue mani, stasera in onda la puntata finale. Luca Argentero: “Ma non finisce qui” - Noovyis : (Doc – Nelle tue mani, stasera in onda la puntata finale. Luca Argentero: “Ma non finisce qui”) Playhitmusic - - FilmNewsItaly : Luca Argentero su “Doc - Nelle tue mani”: 'Gli sceneggiatori sono al lavoro' - SerieTvserie : Luca Argentero ed il suo Doc: “Tutt’altro che rassicurante. Prima della seconda stagione vorrei una festa di apertu… - SerieTvserie : Doc – Nelle tue mani, l’ultima puntata: Andrea deve lasciare l’ospedale in cui lavora? -