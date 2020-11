Diversi problemi per iPhone 12, tutti legati al display (Di giovedì 19 novembre 2020) Diversi i problemi per iPhone 12, tutti legati al display che diventa verde o con touch difettoso. I display OLED, prodotti per la maggior parte da Samsung, non sono nuovi a problematiche legate al colore verde che è comparso su Diversi altri smartphone che utilizzano lo stesso tipo di schermo. Dal Galaxy S20 Ultra di Samsung a OnePlus 8 Pro, ma anche iPhone 11 Pro dello scorso anno e Pixel 4 XL hanno sofferto tutti di sfumature verdi con percentuale di luminosità sotto una certa soglia. iPhone 12 e iPhone 12 Pro a rate con Tim, Vodafone, WindTre, iliad Seria iPhone 12, colore verde sul display La stessa sorte è spettata ad iPhone ... Leggi su pantareinews (Di giovedì 19 novembre 2020)per12,alche diventa verde o con touch difettoso. IOLED, prodotti per la maggior parte da Samsung, non sono nuovi a problematiche legate al colore verde che è comparso sualtri smartphone che utilizzano lo stesso tipo di schermo. Dal Galaxy S20 Ultra di Samsung a OnePlus 8 Pro, ma anche11 Pro dello scorso anno e Pixel 4 XL hanno soffertodi sfumature verdi con percentuale di luminosità sotto una certa soglia.12 e12 Pro a rate con Tim, Vodafone, WindTre, iliad Seria12, colore verde sulLa stessa sorte è spettata ad...

