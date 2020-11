Coronavirus, Conte: “Fiero di essere italiano. Qualcosa che non rifarei? Non sono infallibile” (Di giovedì 19 novembre 2020) “Io sono fiero di una cosa grande, del mio Paese e di essere un cittadino italiano, avere questo incarico mi riempie di orgoglio”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo all’assemblea annuale dell’Anci. “Se c’è Qualcosa che non rifarei? – risponde a una domanda – non ritengo di essere infallibile, ma vorrei far capire che abbiamo sempre adottato un metodo, le decisioni non sono mai state avventate e hanno sempre avuto una base scientifica. Quando si uscirà dalla pandemia è giusto che la storia ci giudichi, ma le nostre decisioni hanno sempre risposto al metodo della massima precauzione, non abbiamo mai guardato ai sondaggi”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) “Iofiero di una cosa grande, del mio Paese e diun cittadino, avere questo incarico mi riempie di orgoglio”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe, intervenendo all’assemblea annuale dell’Anci. “Se c’èche non? – risponde a una domanda – non ritengo diinfallibile, ma vorrei far capire che abbiamo sempre adottato un metodo, le decisioni nonmai state avventate e hanno sempre avuto una base scientifica. Quando si uscirà dalla pandemia è giusto che la storia ci giudichi, ma le nostre decisioni hanno sempre risposto al metodo della massima precauzione, non abbiamo mai guardato ai sondaggi”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

