Chiusura Punto Blu in Campania, diffida per Autostrade per l’Italia (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del sindacato Fit-Cisl indirizzata ad Autostrade per l’Italia con oggetto: diffida per Chiusura Punto Blu in Campania per effetto del DPCM 3 novembre 2020. “A far data dal giorno 16 novembre 2020, Autostrade per l’Italia ha disposto la Chiusura unilaterale dei Punto Blu della rete autostradale ubicati nei territori che, ai sensi dell’art 3 del DPCM del 3 novembre 2020, sono caratterizzati da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto di diffusione dell’infezione SARS-COV-2 (c.d. zone rosse).Tale decisione ovviamente ha avuto effetto anche per i Punto Blu ubicati lungo la rete autostradale ricadenti ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del sindacato Fit-Cisl indirizzata adpercon oggetto:perBlu inper effetto del DPCM 3 novembre 2020. “A far data dal giorno 16 novembre 2020,perha disposto launilaterale deiBlu della rete autostradale ubicati nei territori che, ai sensi dell’art 3 del DPCM del 3 novembre 2020, sono caratterizzati da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto di diffusione dell’infezione SARS-COV-2 (c.d. zone rosse).Tale decisione ovviamente ha avuto effetto anche per iBlu ubicati lungo la rete autostradale ricadenti ...

