C' è un Marx in Vaticano

(Di giovedì 19 novembre 2020) Combatte il capitalismo. Apre all'immigrazione. Sostiene i matrimoni omosessuali. E guida la potente diocesi tedesca di Monaco di Baviera. Ecco chi è Reinhard, il cardinale che sussurra a Papa Francesco. E che domani potrebbe prendere il suo posto. Tra lo sterco del Diavolo e l'oppio dei popoli,ha conquistato il. Di nome fa Reinhard, ha portato la chiesa tedesca vicina allo scisma e per molti tradizionalisti è la conferma che il «terzo mistero di Fatina», con l'inverarsi dell'anti-Cristo, sta per compiersi. Il cardinale che guida la diocesi più grande e potente di Germania, quella di Monaco di Baviera, ed è a capo del Consiglio per l'economia della Curia romana, è oggi l'uomo più ascoltato e più temuto da Francesco. È il ventriloquo di Jorge Mario Bergoglio e i proletari di tutto il mondo sanno che al vertice della ...