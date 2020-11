Calabria: governo affronta nodo commissario, si punta a chiudere domani (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma, 20 nov. (Adnkronos) - Slitta alle 19 il Consiglio dei ministri previsto per la mattinata di domani. A portare avanti le lancette dell'orologio, sicuramente la necessità di 'far di conto' per definire meglio il dl ristori ter e soprattutto lo scostamento, che potrebbe lievitare fino a 10 miliardi. Ma forse complice è anche la volontà di voler chiudere già domani sulla nomina del commissario alla sanità calabrese, dopo il balletto di nomine dei giorni scorsi. Durante la riunione tra il premier Giuseppe Conte, i capi delegazione delle forze di maggioranza e il sottosegretario alla presidenza Riccardo Fraccaro, "si è parlato di Calabria ma più in generale - spiegano fonti presenti all'incontro - perché ci è stato spiegato che si stanno sondando profili". "Non sono state avanzate proposte nel corso ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma, 20 nov. (Adnkronos) - Slitta alle 19 il Consiglio dei ministri previsto per la mattinata di. A portare avanti le lancette dell'orologio, sicuramente la necessità di 'far di conto' per definire meglio il dl ristori ter e soprattutto lo scostamento, che potrebbe lievitare fino a 10 miliardi. Ma forse complice è anche la volontà di volergiàsulla nomina delalla sanità calabrese, dopo il balletto di nomine dei giorni scorsi. Durante la riunione tra il premier Giuseppe Conte, i capi delegazione delle forze di maggioranza e il sottosegretario alla presidenza Riccardo Fraccaro, "si è parlato dima più in generale - spiegano fonti presenti all'incontro - perché ci è stato spiegato che si stanno sondando profili". "Non sono state avanzate proposte nel corso ...

Spirlì fa l'offeso: "Noi calabresi non siamo tutti Ndranghetisti"

Il presidente ad interim della Calabria sulla situazione del commissario: "Sei mesi, un anno in cui il nostro assessore alla Sanità venga affiancato da un esponente del governo" ...

