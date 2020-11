Banca Carige, al via conversione risparmio e raggruppamento azioni (Di giovedì 19 novembre 2020) (Teleborsa) – Dal 23 novembre e fino al 4 dicembre i titolari di azioni di risparmio Carige avranno la facoltà di chiedere la conversione delle proprie azioni di risparmio in azioni ordinarie Carige secondo un rapporto di conversione pari a 20.500 azioni ordinarie di nuova emissione per ogni azione di risparmio che sarà portata in conversione facoltativa, secondo quanto previsto dalle relative delibere assunte dall’assemblea degli azionisti lo scorso 29 maggio. Lo fa saper la Banca ligure con una nota in cui indica che a decorrere dal prossimo 14 dicembre, avrà, altresì, efficacia l’operazione di raggruppamento delle azioni ordinarie e delle azioni di ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 19 novembre 2020) (Teleborsa) – Dal 23 novembre e fino al 4 dicembre i titolari didiavranno la facoltà di chiedere la conversione delle propriediinordinariesecondo un rapporto di conversione pari a 20.500ordinarie di nuova emissione per ogni azione diche sarà portata in conversione facoltativa, secondo quanto previsto dalle relative delibere assunte dall’assemblea deglisti lo scorso 29 maggio. Lo fa saper laligure con una nota in cui indica che a decorrere dal prossimo 14 dicembre, avrà, altresì, efficacia l’operazione didelleordinarie e delledi ...

