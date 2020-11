Al GF scoppia la lite per Petrelli tra la Gregoraci e Selvaggia Roma: “Parla di te se ci riesci” (Di giovedì 19 novembre 2020) Giornata di liti ieri al Grande Fratello Vip. Tanto tuonò Selvaggia Roma che alla fine...esplose Elisabetta Gregoraci. L'influencer Romana era chiusa nel 'cucurio' insieme a Pierpaolo Petrelli, ex velino al centro di un'amicizia speciale con l'ex moglie di Briatore. E in quell'angolo della casa ha insistito più volte che la presentatrice calabrese non è sincera lui, che sta giocando sulla loro amicizia. Lo ha detto e ridetto e a poco è servito che lui le spiegasse che gli sta bene così. Ad un certo punto pure la Gregoraci ha sentito il loro discorso ed è sbottata.Prima si è sfogata con gli altri inquilini della casa, poi ha affrontato l'ultima arrivata e tra una parolaccia e l'altra le due hanno litigato. "Fai questo programma parlando di te, ho capito che sei qui per provocare ma ad ... Leggi su golssip (Di giovedì 19 novembre 2020) Giornata di liti ieri al Grande Fratello Vip. Tanto tuonòche alla fine...esplose Elisabetta. L'influencerna era chiusa nel 'cucurio' insieme a Pierpaolo, ex velino al centro di un'amicizia speciale con l'ex moglie di Briatore. E in quell'angolo della casa ha insistito più volte che la presentatrice calabrese non è sincera lui, che sta giocando sulla loro amicizia. Lo ha detto e ridetto e a poco è servito che lui le spiegasse che gli sta bene così. Ad un certo punto pure laha sentito il loro discorso ed è sbottata.Prima si è sfogata con gli altri inquilini della casa, poi ha affrontato l'ultima arrivata e tra una parolaccia e l'altra le due hanno litigato. "Fai questo programma parlando di te, ho capito che sei qui per provocare ma ad ...

