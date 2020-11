Zaki | sempre peggio | arrestato un altro membro dell’ong

Leggi su dire

(Di mercoledì 18 novembre 2020) ROMA – A quattro giorni dall’arresto del direttore amministrativo dell’Egyptian Initiative for Personal Rights (Eipr) è stato arrestato un altro membro dello staff dell’ong che sostiene legalmente Patrick Zaki. Stavolta si tratta di Karim Ennarah, direttore del settore criminalità e giustizia dell’organizzazione. Come riferisce l’Eipr in un tweet, Dahab è stato prelevato mentre era in vacanza nel sud della provincia del Sinai. Uomini dell’Agenzia per la sicurezza nazionale lo hanno portato “in una località sconosciuta”. Tutto è avvenuto intorno alle 14 ora locale, le 13 in Italia.