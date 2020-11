Vincenzi | ratifica variazioni bilancio 3 7 mln per Covid ottima cosa

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma – “Prosegue il denso lavoro della Regione Lazio per contrastare il-19 e fronteggiare le sue tante ripercussioni sulla nostra vita quotidiana. Un lavoro che riguarda tutti i settori dell’amministrazione regionale, da quello contabile, a quello logistico, a quello di costruzione di una fitta rete di alleati per affrontare questo difficile periodo.” “Proprio oggi in Consiglio e’ stata approvata la proposta di legge regionale 246 che contiene quattrodi, per 3 milioni e 741mila euro e adottate in via d’urgenza dalla Giunta regionale, che investono soprattutto il trasporto pubblico; una prevede la revisione del budget di Cotral Spa, per 741mila euro, l’altra, piu’ consistente, riguarda l’erogazione di un contributo straordinario di 1 milione di euro a Roma Capitale da destinare ai servizi per la copertura ...