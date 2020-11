Valeria Solarino: «Oggi è molto difficile essere felici» (Di mercoledì 18 novembre 2020) Valeria Solarino di poliziotti televisivi se ne intende, prima l’abbiamo vista a fianco a Maltese poi a Rocco Schiavone. Ora tocca a L’alligatore, l’omonima serie di Daniele Vicari ed Emanuele Scaringi (dal 18 novembre su Rai Play e dal 25 novembre in onda su Rai 2), tratta dai romanzi di Massimo Carlotto. L’alligatore è un detective sui generis, interpretato dal perfetto Matteo Martari, che non ha il distintivo, la pistola e che si ritrova a fare questo mestiere per caso, dopo aver trascorso sette anni in galera da innocente. Uscito dal penitenziario e abbandonato la carriera di bluesman, cerca di fare giustizia e di aiutare gli amici risolvendo casi. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 18 novembre 2020) Valeria Solarino di poliziotti televisivi se ne intende, prima l’abbiamo vista a fianco a Maltese poi a Rocco Schiavone. Ora tocca a L’alligatore, l’omonima serie di Daniele Vicari ed Emanuele Scaringi (dal 18 novembre su Rai Play e dal 25 novembre in onda su Rai 2), tratta dai romanzi di Massimo Carlotto. L’alligatore è un detective sui generis, interpretato dal perfetto Matteo Martari, che non ha il distintivo, la pistola e che si ritrova a fare questo mestiere per caso, dopo aver trascorso sette anni in galera da innocente. Uscito dal penitenziario e abbandonato la carriera di bluesman, cerca di fare giustizia e di aiutare gli amici risolvendo casi.

Basil_73 : RT @RaiDue: Volete scoprire tutto su L'Alligatore? ?? Save the date?? Mercoledì 18 h 18.30 ?? FB LIVE con @MassimoCarlotto, Matteo Martari, Va… - kristy85075375 : RT @RaiDue: Volete scoprire tutto su L'Alligatore? ?? Save the date?? Mercoledì 18 h 18.30 ?? FB LIVE con @MassimoCarlotto, Matteo Martari, Va… - MassimoCarlotto : RT @RaiDue: Volete scoprire tutto su L'Alligatore? ?? Save the date?? Mercoledì 18 h 18.30 ?? FB LIVE con @MassimoCarlotto, Matteo Martari, Va… - Raiofficialnews : RT @RaiDue: Volete scoprire tutto su L'Alligatore? ?? Save the date?? Mercoledì 18 h 18.30 ?? FB LIVE con @MassimoCarlotto, Matteo Martari, Va… - RaiDue : Volete scoprire tutto su L'Alligatore? ?? Save the date?? Mercoledì 18 h 18.30 ?? FB LIVE con @MassimoCarlotto, Matteo… -