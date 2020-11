Vaccino Pfizer efficace al 95%? Per i numeri aspettiamo uno studio scientifico, ma festeggiamo la fine della sperimentazione (Di mercoledì 18 novembre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 18 novembre (Italia/Mondo) La casa farmaceutica Pfizer rilancia, annunciando che il suo Vaccino contro il nuovo Coronavirus garantirebbe sicurezza ed efficacia al 95%, avvicinandosi a quel 94.5% annunciato dalla concorrente Moderna. Sono entrambi vaccini a RNA messaggero, e il fatto che risultino avere efficacia simile potrebbe essere un indizio della loro effettiva efficacia, ma al momento possiamo affidarci solo ai proclami aziendali. In attesa di studi scientifici dobbiamo accontentarci dei comunicati aziendali Al solito non parliamo di studi scientifici veri e propri, ma di stime basate su una parte dei volontari coinvolti nelle sperimentazioni. La notizia piuttosto, consiste nel fatto che Pfizer assieme a BioNTech sono giunte finalmente alla conclusione delle ... Leggi su open.online (Di mercoledì 18 novembre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 18 novembre (Italia/Mondo) La casa farmaceuticarilancia, annunciando che il suocontro il nuovo Coronavirus garantirebbe sicurezza ed efficacia al, avvicinandosi a quel 94.5% annunciato dalla concorrente Moderna. Sono entrambi vaccini a RNA messaggero, e il fatto che risultino avere efficacia simile potrebbe essere un indizioloro effettiva efficacia, ma al momento possiamo affidarci solo ai proclami aziendali. In attesa di studi scientifici dobbiamo accontentarci dei comunicati aziendali Al solito non parliamo di studi scientifici veri e propri, ma di stime basate su una parte dei volontari coinvolti nelle sperimentazioni. La notizia piuttosto, consiste nel fatto cheassieme a BioNTech sono giunte finalmente alla conclusione delle ...

