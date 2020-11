Ultime Notizie Roma del 18-11-2020 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 18 novembre 2020)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione mercoledì 18 novembre in studio Giuliano per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lancia un appello alle istituzioni e forze politiche Affinché si affronti la crisi della pandemia con una collaborazione leale che non si deve disperdere in polemiche scomposte o nella illusori vantaggi di parte a fronte di un nemico insidioso che può travolgere tutti a Libertà rischia di indebolirsi quando si abbassa il grado di coesione di unità tra le parti Matera La ringrazio comuni punto di riferimento e Argine contro la crisi la conferenza delle regioni ha proposto al governo l’uso di 5 indicatori contro gli attuali 21 per definire il rischio di contagio nelle varie zone italiane per le regioni infatti che tali parametri sono inadeguati incongrui e quindi da rivedere i cinque ...