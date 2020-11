Timer su Netflix per chi prende sonno, funzione in via di sviluppo (Di mercoledì 18 novembre 2020) Non ha bisogno di presentazioni Netflix, tra i servizi di streaming più popolari a livello globale, e che ha di recente ricevuto un aggiornamento per l’app Android che include dei suggerimenti sulle modifiche in fase di sviluppo, tra cui figura una funzione che potrebbe tornare particolarmente comoda. Come riportato da ‘xda-developers.com‘, la build 7.82.1, di per sé non decisiva in termini di novità, rivela informazioni assai importanti, essendo stati rinvenuti dei riferimenti ad un’opzione utile ad impostare un Timer di spegnimento nel caso in cui si finisse per addormentarsi durante la fruizione dei contenuti, evitando così che vengano riprodotti per un intervallo di tempo indefinito, magari fino al vostro risveglio (non diteci che non vi è capitato almeno una volta nella vita, a me personalmente tante e tante ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 18 novembre 2020) Non ha bisogno di presentazioni, tra i servizi di streaming più popolari a livello globale, e che ha di recente ricevuto un aggiornamento per l’app Android che include dei suggerimenti sulle modifiche in fase di, tra cui figura unache potrebbe tornare particolarmente comoda. Come riportato da ‘xda-developers.com‘, la build 7.82.1, di per sé non decisiva in termini di novità, rivela informazioni assai importanti, essendo stati rinvenuti dei riferimenti ad un’opzione utile ad impostare undi spegnimento nel caso in cui si finisse per addormentarsi durante la fruizione dei contenuti, evitando così che vengano riprodotti per un intervallo di tempo indefinito, magari fino al vostro risveglio (non diteci che non vi è capitato almeno una volta nella vita, a me personalmente tante e tante ...

HDblog : Netflix, timer spegnimento in sviluppo per l'applicazione Android - AppleRTweet : RT @pcexpander: Novità in vista per Netflix: presto potrebbe arrivare il timer per chi si addormenta - MicrosoftRTweet : RT @pcexpander: Novità in vista per Netflix: presto potrebbe arrivare il timer per chi si addormenta - pcexpander : Novità in vista per Netflix: presto potrebbe arrivare il timer per chi si addormenta -