Ranci: 'Concorrenza e interazione Ue grande vantaggio per Paese' (Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "Complessivamente si può dire che la legge istitutiva dell'Arera e la sua realizzazione sia stata un successo. È vero che è sempre difficile dire cosa sarebbe stata la storia se non si fossero verificate queste condizioni, però in questo caso credo che sarebbe difficile immaginare che sarebbe andata meglio mantenendo i monopoli che c'erano". È quanto racconta all'Adnkronos Pippo Ranci, il primo presidente dell'Autorità per l'Energia dal dicembre 1996 e il dicembre del 2003 in occasione dei 25 anni dell'Arera. "La liberalizzazione soggetta alle regole dell'autorità e anche a una politica molto prudente del governo - rileva Ranci - ha mostrato che le imprese pubbliche che c'erano e hanno perso il monopolio oggi vanno benissimo e sono sorte altre imprese. Ci sono stati alti e bassi di mercato, entrate e uscite di imprese ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "Complessivamente si può dire che la legge istitutiva dell'Arera e la sua realizzazione sia stata un successo. È vero che è sempre difficile dire cosa sarebbe stata la storia se non si fossero verificate queste condizioni, però in questo caso credo che sarebbe difficile immaginare che sarebbe andata meglio mantenendo i monopoli che c'erano". È quanto racconta all'Adnkronos Pippo, il primo presidente dell'Autorità per l'Energia dal dicembre 1996 e il dicembre del 2003 in occasione dei 25 anni dell'Arera. "La liberalizzazione soggetta alle regole dell'autorità e anche a una politica molto prudente del governo - rileva- ha mostrato che le imprese pubbliche che c'erano e hanno perso il monopolio oggi vanno benissimo e sono sorte altre imprese. Ci sono stati alti e bassi di mercato, entrate e uscite di imprese ma ...

