Italia, Barella: “Abbiamo un gruppo bellissimo. Ringrazio Conte e Mancini” (Di giovedì 19 novembre 2020) L'Italia si impone sulla Bosnia Erzegovina e conquista il pass per la Final Four di Nations League. Il centrocampista azzurro Nicolò Barella commenta la prestazione della sua squadra ai microfoni di Rai Sport: "Come dico sempre mi metto a disposizione della squadra, abbiamo creato un bellissimi gruppo e a centrocampo ci troviamo bene, io penso più agli inserimenti invece gli altri fanno più gioco. Conte è stato importantissimo per la mia crescita, mi ha aiutato a scegliere i momenti della partita e a essere più ordinato. Lo Ringrazio tanto, così come Ringrazio Mancini che mi ha sempre dato fiducia. Do sempre il massimo in campo". ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 19 novembre 2020) L'si impone sulla Bosnia Erzegovina e conquista il pass per la Final Four di Nations League. Il centrocampista azzurro Nicolòcommenta la prestazione della sua squadra ai microfoni di Rai Sport: "Come dico sempre mi metto a disposizione della squadra, abbiamo creato un bellissimie a centrocampo ci troviamo bene, io penso più agli inserimenti invece gli altri fanno più gioco.è stato importantissimo per la mia crescita, mi ha aiutato a scegliere i momenti della partita e a essere più ordinato. Lotanto, così comeMancini che mi ha sempre dato fiducia. Do sempre il massimo in campo". ITA Sport Press.

parodi_lucio : I miei 23 dell'Italia per #Euro2021 che ne dite? @Vivo_Azzurro Donnarumma,Sirigu,Cragno,ChielliniBonucci,Acerbi,Bas… - ItaSportPress : Italia, Barella: 'Abbiamo un gruppo bellissimo. Ringrazio Conte e Mancini' - - InterFanTV : Doppietta per #Lukaku in #BelgioDanimarca 4-2 (#Eriksen 90'). Vincono #Barella e #Bastoni con l'#Italia di… - Paolo09195641 : RT @nebulosa_mente: “Abbiamo Barella uno dei centrocampisti più forti che abbiamo in Italia. Che voto gli hai dato Varriale? Un voto altiss… - fioranialex : #BosniaItalia #Italia 0-2 #DILORENZO E #BARELLA QUALIFICATI IN #NationsLeague #FinalFour ... -