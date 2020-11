Il ghiacciaio di Helheim in Groenlandia si sta sciogliendo: il video in timelapse è spettacolare (ma inquietante) (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il ghiacciaio di Helheim, in Groenlandia, si sta sciogliendo: il video in timelapse dello studioso Nicolaj Krog Larsen mostra l’incredibile mutamento di uno dei giganti del Continente. Secondo uno studio anglo-danese, i tre più grandi ghiacciai della Groenlandia contengono abbastanza acqua da sollevare il livello globale del mare di circa 1,3 metri. Le immagini dello studioso sono spettacolari, ma mostrano una realtà inquietante relativa al riscaldamento climatico: secondo gli esperti infatti, i ghiacciai si stanno sciogliendo più velocemente delle previsioni proprio a causa del fenomeno ambientale. L'articolo Il ghiacciaio di Helheim in Groenlandia si sta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ildi, in, si sta: ilindello studioso Nicolaj Krog Larsen mostra l’incredibile mutamento di uno dei giganti del Continente. Secondo uno studio anglo-danese, i tre più grandi ghiacciai dellacontengono abbastanza acqua da sollevare il livello globale del mare di circa 1,3 metri. Le immagini dello studioso sono spettacolari, ma mostrano una realtàrelativa al riscaldamento climatico: secondo gli esperti infatti, i ghiacciai si stannopiù velocemente delle previsioni proprio a causa del fenomeno ambientale. L'articolo Ildiinsi sta ...

ilfattovideo : Il ghiacciaio di Helheim in Groenlandia si sta sciogliendo: il video in timelapse è spettacolare (ma inquietante) - 11secon : #SCIENZA - #AMBIENTE Il #ghiacciaio di #Helheim in Groenlandia si scioglie: I tre più grandi agglomerati ghiacciati… -

Ultime Notizie dalla rete : ghiacciaio Helheim Groenlandia, il ghiacciaio di Helheim si scioglie: il video in timelapse Corriere TV Groenlandia, il ghiacciaio di Helheim si scioglie: il video in timelapse

18 novembre, 08:57 Mondo Groenlandia, il ghiacciaio di Helheim si scioglie: il video in timelapse. I tre piu' grandi del continente potrebbero sollevare il livello del mare di 1,3 ...

18 novembre, 08:57 Mondo Groenlandia, il ghiacciaio di Helheim si scioglie: il video in timelapse. I tre piu' grandi del continente potrebbero sollevare il livello del mare di 1,3 ...