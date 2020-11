Hold-Up, cosa dice davvero il documentario francese che piace ai complottisti (Di mercoledì 18 novembre 2020) Spopola in Francia il film realizzato dal giornalista Pierre Barnérias, promosso sui social e anche da un volto noto, quello dell'attrice Sophie Marceau. Ma quali tesi sostiene questo documentario? Scopriamolo insieme. Leggi su nospoiler (Di mercoledì 18 novembre 2020) Spopola in Francia il film realizzato dal giornalista Pierre Barnérias, promosso sui social e anche da un volto noto, quello dell'attrice Sophie Marceau. Ma quali tesi sostiene questo? Scopriamolo insieme.

Beeganbint : RT @DiegoFusaro: DIEGO FUSARO: 'Hold up', il film francese che contesta il Covid-19... Sentite cosa racconta! - agimediata : RT @DiegoFusaro: DIEGO FUSARO: 'Hold up', il film francese che contesta il Covid-19... Sentite cosa racconta! - bolartur : RT @DiegoFusaro: DIEGO FUSARO: 'Hold up', il film francese che contesta il Covid-19... Sentite cosa racconta! - panettos : RT @DiegoFusaro: DIEGO FUSARO: 'Hold up', il film francese che contesta il Covid-19... Sentite cosa racconta! - marottalawfirm : RT @DiegoFusaro: DIEGO FUSARO: 'Hold up', il film francese che contesta il Covid-19... Sentite cosa racconta! -

Ultime Notizie dalla rete : Hold cosa Tutte le falsità diffuse da Hold-Up, il nuovo documentario francese che spopola tra i complottisti della Covid-19 facta.news Fare soldi con Bitcoin? Ecco i tre metodi migliori

Investire in Bitcoin è alla portata di tutti, grazie a metodi semplici e fruibili da buona parte degli utenti. Scopriamoli insieme.

Maisie Williams chiede consigli su Bitcoin, Twitter si scatena

“Should I go long on Bitcoin”? È il tweet di Maisie Williams che ieri sera ha scatenato Twitter. Per chi non la conoscesse Maisie Williams, è nota al grande pubblico per ave ...

Investire in Bitcoin è alla portata di tutti, grazie a metodi semplici e fruibili da buona parte degli utenti. Scopriamoli insieme.“Should I go long on Bitcoin”? È il tweet di Maisie Williams che ieri sera ha scatenato Twitter. Per chi non la conoscesse Maisie Williams, è nota al grande pubblico per ave ...