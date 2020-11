Highlights e gol Spagna-Germania 6-0 | Nations League 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Ilcon glie i gol di6-0, match valido per la sesta giornata di. Incredibile successo delle Furie Rosse che umiliano i tedeschi e gli soffiano la qualificazione alle Final Four. In Andalusia apre le danze Morata, poi il gol di Rodri e la tripletta di Ferran Torres che spazzano via la selezione di Low. In alto e di seguito le immagini salienti. SportFace.