Covid, slitta il rientro a scuola per i bambini di Durazzano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Durazzano (Bn) – A Durazzano slitta l’avvio delle attività didattiche in presenza. Lo ha deciso il sindaco Alessandro Crisci con l’ordinanza n. 25 firmata oggi, mercoledì 18 novembre. Secondo le disposizioni regionali gli alunni, almeno quelli della scuola dell’infanzia e della prima elementare, sarebbero dovuti tornare tra i banchi il 24 novembre. Il provvedimento è stato adottato “a scopo cautelativo – ha precisato il primo cittadino – e prudenziale a tutela della salute della cittadinanza, al fine di prevenire, contenere e mitigare la eventuale diffusione di malattia infettiva diffusiva Covid-19 nella delicata fase di ripresa delle attività didattiche”. Resta valida, invece, la disposizione per la ripresa delle attività didattiche in presenza delle classi della ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Al’avvio delle attività didattiche in presenza. Lo ha deciso il sindaco Alessandro Crisci con l’ordinanza n. 25 firmata oggi, mercoledì 18 novembre. Secondo le disposizioni regionali gli alunni, almeno quelli delladell’infanzia e della prima elementare, sarebbero dovuti tornare tra i banchi il 24 novembre. Il provvedimento è stato adottato “a scopo cautelativo – ha precisato il primo cittadino – e prudenziale a tutela della salute della cittadinanza, al fine di prevenire, contenere e mitigare la eventuale diffusione di malattia infettiva diffusiva-19 nella delicata fase di ripresa delle attività didattiche”. Resta valida, invece, la disposizione per la ripresa delle attività didattiche in presenza delle classi della ...

MacProslo : @PaolinoNapolit7 La slitta di Babbo Natale quest'anno va a idrogeno, le renne sono morte di covid - 24Edilizia : Covid/Lombardia: slitta il «piano Marshall» da tre miliardi. Guffanti (Ance): edilizia in salute (per ora) - ANSA_med : Calcio: Mondiale per club in Qatar slitta a febbraio. Covid rallenta tornei continentali, pronto solo Bayern Monaco… - BortoneMauro : RT @RaiSport: ? Il #Mondiale per club slitta a febbraio Il #Covid rallenta i tornei continentali, pronto solo il #BayernMonaco ?? https://t… - RaiSport : ? Il #Mondiale per club slitta a febbraio Il #Covid rallenta i tornei continentali, pronto solo il #BayernMonaco ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid slitta Pontecorvo Covid, slitta riapertura scuole: in aula da lunedì, virus permettendo ciociariaoggi.it Pompei, progetto EAV, i dettagli in videoconferenza domani alle 12:00

Una scelta, quella dell’amministrazione, attuata per ovviare all’impossibilità di tenere un’assemblea pubblica aperta ai cittadini che per motivi legati alla pandemia da Covid sarebbe ulteriormente ...

Lazio, Immobile ancora positivo al gene "N". E anche Milinkovic ha il Covid

Ciro Immobile è ancora positivo. Ecco il vero motivo che ha determinato l'annullamento delle visite di idoneità programmate per questa mattina nella clinica romana Paideia. Esattamente come era avvenu ...

Una scelta, quella dell’amministrazione, attuata per ovviare all’impossibilità di tenere un’assemblea pubblica aperta ai cittadini che per motivi legati alla pandemia da Covid sarebbe ulteriormente ...Ciro Immobile è ancora positivo. Ecco il vero motivo che ha determinato l'annullamento delle visite di idoneità programmate per questa mattina nella clinica romana Paideia. Esattamente come era avvenu ...