Coda in autostrada per un incidente: coda di oltre 1 chilometro sull'A14 (Di mercoledì 18 novembre 2020) coda in autostrada tra i caselli di Pescara sud-Francavilla e Ortona per un incidente in direzione sud. I mezzi sono bloccati per 1 chilometro da poco prima delle ore 17. Leggi su chietitoday (Di mercoledì 18 novembre 2020)intra i caselli di Pescara sud-Francavilla e Ortona per unin direzione sud. I mezzi sono bloccati per 1da poco prima delle ore 17.

LuceverdeRadio : [AGG] ? TRAFFICO BLOCCATO per il tamponamento tra 2 pesanti e 1 autovettura avvenuto al km 63 2 km di coda dopo Occ… - LuceverdeRadio : ?? A14 Raccordo Bologna Casalecchio #Incidente al KM 3+000 ????Coda di 1 km tra Bologna Casalecchio e Bivio A14 Bolog… - marcotonoli : @GiovanniToti può far verificare lo stato delle #autostrade? Siamo nuovamente a fare gimkane in autostrada, quando… - corrierefirenze : Incidente tra tir sull’#A1, un morto. Autostrada chiusa, coda di 4 km - IansoIo : @guardicns HAHAHAHA GRAZJE MILLE È NATA QUESTA ESTATE IN CODA IN AUTOSTRADA AHAHAHA -

Ultime Notizie dalla rete : Coda autostrada Coda in autostrada per un incidente: coda di oltre 1 chilometro sull'A14 ChietiToday Sassi da un cavalcavia sull'autostrada Torino-Pinerolo: colpita un'auto

Il guidatore "Ho visto con la coda dell'occhio qualcosa che cadeva dal ponte ma non mi sono assolutamente reso conto di che cosa fosse".

Grave incidente in A13 con tre feriti, due sono gravissimi: circolazione bloccata

VILLAMARZANA - Tre feriti, due dei quali in gravissime condizioni, nell'incidente avvenuto attorno alle 13.40 sull'A13, al chilometro 63 della corsia in direzione Nord, nel tratto ...

Il guidatore "Ho visto con la coda dell'occhio qualcosa che cadeva dal ponte ma non mi sono assolutamente reso conto di che cosa fosse".VILLAMARZANA - Tre feriti, due dei quali in gravissime condizioni, nell'incidente avvenuto attorno alle 13.40 sull'A13, al chilometro 63 della corsia in direzione Nord, nel tratto ...