Ballando con le stelle, Maykel Fonts positivo al Covid: gara a rischio per Alessandra Mussolini (Di giovedì 19 novembre 2020) L'ultima edizione di Ballando con le stelle si può definire a questo punto davvero "Maledetta" come dichiarato più volte dalla padrona di casa Milly Carlucci. tra infortuni, svenimenti in diretta, operazioni d'urgenza e positivi al Covid-19, il programma è riuscito ad arrivare alla grande finale sì, ma fino alla fine con un intoppo. Questa volta ad essere colpita (di nuovo) è la coppia Mykel Fonts-Alessandra Mussolini. Maykel Fonts positivo al Covid La notizia è dapprima trapelata su TPI, per poi essere confermata definitivamente da Milly Carlucci, che ha svelato che Maykel Fonts non si esibirà nella finale di Ballando con le stelle, in quanto ...

