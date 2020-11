Antonella Viola spiega agli “pseudo-giornalisti de Le Iene” cosa non dicono sul plasma iperimmune (Di mercoledì 18 novembre 2020) “C’è in giro un servizio pseudo-giornalistico che vorrebbe dimostrare come la terapia col plasma iperimmune sia la cura a portata di mano per il COVID-1?: inizia così un lungo post dell’immunologa Antonella Viola che si scaglia contro Le Iene che qualche giorno fa in cui viene portato di nuovo alla ribalta il plasma iperimmune come cura per COVID-19. Vengono intervistati diversi medici che spiegano che nessuno tra i pazienti trattati con il plasma è deceduto. E allora qual è il problema? Antonella Viola spiega: “Ricordiamo che questi pseudo-giornalisti (Le Iene) sono gli stessi che anni fa proposero analoghi servizi a dimostrazione (secondo i loro ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) “C’è in giro un servizio pseudo-co che vorrebbe dimostrare come la terapia colsia la cura a portata di mano per il COVID-1?: inizia così un lungo post dell’immunologache si sca contro Le Iene che qualche giorno fa in cui viene portato di nuovo alla ribalta ilcome cura per COVID-19. Vengono intervistati diversi medici cheno che nessuno tra i pazienti trattati con ilè deceduto. E allora qual è il problema?: “Ricordiamo che questi pseudo-(Le Iene) sono gli stessi che anni fa proposero analoghi servizi a dimostrazione (secondo i loro ...

Idl3 : RT @neXtquotidiano: Antonella Viola spiega agli 'pseudo-giornalisti de Le Iene' cosa non dicono sul plasma iperimmune - neXtquotidiano : Antonella Viola spiega agli 'pseudo-giornalisti de Le Iene' cosa non dicono sul plasma iperimmune - uolller : RT @scinet_it: Antonella Viola e Guido Poli raccolgono alcune perplessità emerse riguardo alla pubblicazione su Tumori Journal, secondo la… - rossellapoli1 : La scuola ha chiuso per due motivi: 1. Caos con i trasporti 2. Caos con i tamponi Antonella Viola #scuoleaperte - rossellapoli1 : La scuola non è stata la valvola che ha fatto alzare i contagi. Antonella Viola #scuoleaperte -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Viola Antonella Viola Scienza in rete Ragazze di talento che onorano la Calabria. Miriam Violi, medico, neolaureata con lode a Pisa, in prima linea in Toscana contro il Covid

Agenzia stampa italia. Entra sul giornale multimediale agenzia stampa italia: informazione, comunicazione, media, politica, cronaca, economia, sport. cultura ...

17 novembre Beppe Fiorello e Collegio battono Cortellesi e Iene. Poi Floris. Boom Real Time

Su Rai1 l'ultima puntata de Gli Orologi del Diavolo ha ottenuto 5,069 milioni e 20,8%. Su Canale 5 la prima tv di Ma cosa ci dice il cervello ha avuto 2,3 milioni e 9,9%. Su Rai2 Il Collegio 2,559 mil ...

Agenzia stampa italia. Entra sul giornale multimediale agenzia stampa italia: informazione, comunicazione, media, politica, cronaca, economia, sport. cultura ...Su Rai1 l'ultima puntata de Gli Orologi del Diavolo ha ottenuto 5,069 milioni e 20,8%. Su Canale 5 la prima tv di Ma cosa ci dice il cervello ha avuto 2,3 milioni e 9,9%. Su Rai2 Il Collegio 2,559 mil ...